Bilecik'te 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih etti 65 yaş üzeri Yaşar Özdemir; "Yaşlılara haftada en azından birkaç saat böyle gezmesi yürümesi lazım" "Maske takmayan bir sürü insan var"

Bilecik'teki yaşlıları, saat 11.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma iznini fazla tercih etmediler. Nadir dışarı çıkan yaşlılar ise market ve eczanelere gitti.

Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 44 günlük kısıtlamanın ardından bugün 4 saatlik yürüme mesafesinde dışarı çıkabildiler. Bilecik'te cadde ve sokaklar sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi boş kalırken, nadir dışarı çıkan yaşlılar ise market ve eczanelere gitti.

"Maske takmayan bir sürü insan var"

65 yaş üzeri Yaşar Özdemir, yaşlılara haftada en azından birkaç saat böyle gezmesi yürümesi gerektiğini belirterek, "Bu 4 saatlik yürüyüş bizler için güzel bir olay oldu. Ama maalesef bizim halkımız uymamakta kararlı, hala uymuyorlar. Maske takmayan bir sürü insan var . Sosyal mesafe denilen o şeyi hala uygulamayanlar var ama kendilerine yapıyorlar. Kendilerine yaptıkları zamanda biz yaşlılara da zararlı oluyor" dedi.

Bazı yaşlılar ise, Bilecik'te boş sokaklarda yürüdüklerini, insanların duyarlı oldukları için sevindiklerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.