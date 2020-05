Miniklerden anlamlı mektup Çiçek yerine duygu dolu mektup gönderdiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nurseven Çiçek; "Anneler Gününü mektup yazarak kutlamaya karar verdiler"

Bilecik'te çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar, huzurevindeki annelere duygu dolu mektup gönderdiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar, kendileri gibi dışarı çıkamayan huzurevinde ki yaşlı annelere unutmadı. Yaklaşık 10 kız çocuğu, odalarında duygularını ve özlemlerini çizdikleri beyaz kağıda, içlerinden gelen duyguları da yazarak yansıtmak istediler. Her yıl Anneler Günün'de çiçekler alarak huzurevini ziyaret eden çocuklar, yazdıkları mektupları öğretmenlerine verdiler. Öğretmenleri tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen duygu dolu mektuplar, huzurevine gönderildi.



"Anneler Gününü mektup yazarak kutlamaya karar verdiler"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Müdürü Nurseven Çiçek, kızların her yıl anneler gününde ziyaret ettikleri huzurevini bu yıl ziyaret edemeyeceklerini ifade ederek, ''Çocuklarımız, huzurevindeki büyükannelerin Anneler Günü'nü mektup yazarak kutlamaya karar verdiler. Her biri huzurevinde ki annelerimize mektup yazdılar ve günlerini kutladılar. Biz de tüm annelerimizin günlerini kutluyoruz'' dedi.

Öte yandan Müdür Yardımcısı Çiçek, çocukların yazdıkları mektupları üzerilerinde isimleri bulunan huzurevindeki annelere ulaştırmak üzere, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek'e teslim etti. Şimşek ise, küçücük yürekleriyle huzurevindeki büyükannelerini de hatırlayan çocukların anlamlı mektuplarını teslim etti.

