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Anneler Gününde şehit annelerini yalnız bırakmadılar

İHA

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Orman İşletme Şefi Erse Günalper, Anneler Günü dolayısıyla ilçede bulunan şehit annelerini ve 103 yaşındaki Safiye anneyi ziyaret ettiler.

Anneler Gününde şehit annelerini yalnız bırakmadılar

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Orman İşletme Şefi Erse Günalper, Anneler Günü dolayısıyla ilçede bulunan şehit annelerini ve 103 yaşındaki Safiye anneyi ziyaret ettiler.
Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Naif Yavuz, Anneler Gününde evlatlarının kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sundu. Kahraman şehitlerin emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmanın hepimizin boynunun borcu olduğunu ifade ederek şehit annelerin gününü kutladı.
Belediye Başkanı Münür Şahin ise şehit annelerinin kendilerinde ayrı bir yeri oluğunu belirterek, “Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Onlardan geriye kalan şehit anneleri, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Biz de onları ziyarete ederek, kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu bilsinler istedik. Bizler de kendilerinin birer evladıyız. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin” dedi.
Kaymakam Naif Yavuz Belediye Başkanı Münür Şahin ve Orman İşletme Şefi Erse Günalper daha sonra Medetli köyünde yaşayan 103 yasındaki Safiye Tunç’u ziyaret ettiler. Kaymakam Yavuz “Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı'nca anneler adına Sakarya'da oluşturulan 'Cennet Anneleri' hatıra ormanında, adına ağaç dikilen 100 yaş üzerindeki yaşlılara İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikayı Medetli köyünde ikamet eden Safiye Tunç Annemize teslim ettik ve anneler gününü kutladık. Çok memnun oldular Maşallah çok sağlıklı gördük kendisini. Allah sağlıklı ömürler versin. Annelerimiz bizim baş tacımızdır” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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