Kapı kapı dolaşarak çiçek hediye etti

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kapı kapı gezerek tüm anneleri Anneler gününü kutladı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Anneler Günü nedeniyle hazırlattığı saksı çiçeklerini beldedeki tüm annelere kapı kapı gezerek teslim etti. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde bulunan büyüklerimizi AK Parti Belde Başkanımız ve meclis üyelerimizle ziyaret edip Anneler Günlerini tebrik ettik. 'Rabbim sizlerden razı olsun' diye dua eden o elleri öpülesi annelerimizden de rabbim razı olsun" dedi.

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