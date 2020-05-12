1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor Bilecik'te 2020 yılının beş ayında 4 bin 170 kilogram atık yağ toplandı Bilecik atık yağlarını dökmüyor, doğayı koruyor Belediye Başkanı Semih Şahin: "Bilecikliler atık yağlarını toplayarak doğaya büyük katkı sağlayabilir"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini söyleyerek, "Bilecik'te 2020 yılının beş ayında 4 bin 170 kilogram atık yağ toplandı" dedi.

Çevreyi ve doğayı koruma anlamında birçok çalışma gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından örnek bir çalışma olan projenin meyveleri alınmaya başlandı. Hazırlanan proje kapsamında vatandaşlar mutfaklarındaki atık yağları belirlenen noktalara bırakarak, çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından muhtarlıklarda başlatılan depolama çalışmalarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Şahin, "Muhtarlıktan sonra projemiz okul ve ilgili kurum bahçelerindeki atık yağ biriktirme alanları ile devam edecek olup, vatandaşlarımız atık yağlarını belirtilen noktalara bırakabilecektir. Projenin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Bilecik Belediyesi tarafından okullar ve bunun gibi kurumlarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek" diye konuştu.

Başkan Şahin, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini söyleyerek, "Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Lavaboya dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden oluyor. Kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre ilkim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 6592 oranında azalma sağlıyor" dedi

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