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Bilecik'e 23 milyonluk yatırım Söğüt'e ileri sürüş teknikleri parkuru ve Simülasyon Merkezi yapılıyor

İHA

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'e 23 milyon liralık yeni bir proje daha kazandırdığını açıklayarak, "Söğüt ilçemizdeki Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı ileri sürüş teknikleri parkuru ve Simülasyon Merkezinin yapımına başlandığı" söyledi.

Bilecik'e 23 milyonluk yatırım Söğüt'e ileri sürüş teknikleri parkuru ve Simülasyon Merkezi yapılıyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'e 23 milyon liralık yeni bir proje daha kazandırdığını açıklayarak, "Söğüt ilçemizdeki Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı ileri sürüş teknikleri parkuru ve Simülasyon Merkezinin yapımına başlandığı" söyledi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan bir proje ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle ilimize 23 milyon liralık yeni bir proje daha kazandırılıyor. 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı yapılacak olan ileri sürüş teknikleri parkuru ve Simülasyon Merkezinin projesinin birinci etabı hazırlandı. İleri sürüş teknikleri parkuru ve Simülasyon Merkezi vatanımıza, milletimize ve mehmetçiğimize hayırlı olsun. Bu projelerin İlimize kazandırılmasında büyük destek ve katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya valimize, milletvekilimize ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanımıza teşekkür ederiz" dedi.

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