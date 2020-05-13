Yabanı otlar temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında kent genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliğini gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne gecen ekipler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Ekipler çalışmaları kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor.

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