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MHP İl Başkanı Yaşar'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Yaşar'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.
Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan'ın da katıldığı ziyarette, Muhammet Fatih Yaşar, Rektör Beydemir'e üzerinde adının yazılı olduğu Osmanlı kılıcı hediye etti. Nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi nedeniyle Yaşar'a teşekkür eden Rektör Beydemir, üniversitenin anı tabağını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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