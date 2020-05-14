MHP İl Başkanı Yaşar'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan'ın da katıldığı ziyarette, Muhammet Fatih Yaşar, Rektör Beydemir'e üzerinde adının yazılı olduğu Osmanlı kılıcı hediye etti. Nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi nedeniyle Yaşar'a teşekkür eden Rektör Beydemir, üniversitenin anı tabağını hediye etti.

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