Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sağlık Bakanlığının Haziran ayında yapacağı yeni açıklamalara kadar ilçede her hafta cuma günü kurulan cuma pazarının kurulmayacağı söyledi.

Başkan Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüs önlemleri çerçevesinde Hıfzısıhha Kurulumuzun aldığı kararlar gereği Cuma pazarımız uzun bir süredir kurulmuyor. Sağlık Bakanlığımızın Haziran ayında yapacağı yeni açıklamaya kadar da Cuma pazarının kurulmayacak. Halkımızın ihtiyaçları için haftanın her günü Osmaneli esnaflarından sebze, meyve, konfeksiyon, oyuncak gibi satış yapmak isteyenler kapalı pazarımız içinde zabıtamızın gösterdiği yerlerde satış yapmaya devam edecek" dedi.

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