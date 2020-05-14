Sulama kanalları temizlendi

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde sulama kanalları temizlenirken, arazi yollarında bakım onarım yapıldı.

Bayırköy Belde Belediyesi tarafından beldedeki sulama kanalları temizlenirken, arazi yollarında bakım onarım yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye ekiplerimiz beldemizde bulunan sulama kanallarında ve arazi yollarındaki bakım onarım ve temizlik çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ediyorlar. Bu konuda özverili bir şekilde çalışan belediye çalışanlarımıza ve onlara destek olan belde halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

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