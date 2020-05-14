65 yaş üstü çiftçilerin tarlaları Tarım Vefa Destek Birimine emanet Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "65 yaş üstü vatandaşların tarlalarına bakıp hayallerini sürdürmeleri için çalışıyoruz"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'te "Ekilmeyen tarım arazisi kalmasın" sloganıyla oluşturulan Tarım Vefa Destek Birimi'nin yeni tip Korona virüs (Covit19) sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçilerin tarlalarıyla ilgileneceğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs (Covit19) sürecinde çiftçilerin mağdur olmaması ve tarım arazilerinin boş kalmaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Oluşturulan Tarım Vefa Destek Birimi'nin kentteki tüm çiftçilerin isteklerine cevap veriyor ve vermeye devam edecek. Tarlalarda ekim ve dikim olan bu dönemde, özellikle yaşı 65'in üzerinde olan vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Tarlasına, bahçesine gidemeyen çiftçilerimize destek oluyoruz. Bölgede fasulye ekiminin yapılması gereken bu dönemde, bize ulaşan çiftçilerimizin tarlarında çalışıyoruz" dedi.

"65 yaş üstü vatandaşların tarlalarına bakıp hayallerini sürdürmeleri için çalışıyoruz"

"Köy köy, belde belde gezdiklerini bildiren İl Müdürü Yoldaş, "Bu süreçte vatandaşlarımıza destek olmak, çiftçilerimizin motivasyonunu artırmak ve onlara yardımcı olmak açısından elimizden geleni yapıyoruz. Gıda zincirinin kopmaması ve 65 yaş üstü vatandaşların tarlalarına bakıp hayallerini sürdürmeleri için çalışıyoruz. Yaşlılarımızın dualarını alıyoruz, çok memnunlar. Onlar hepimizin sofrası için hizmet ediyorlar, biz sadece bu dönemde onların tarlasında yer alıyoruz" dedi.

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