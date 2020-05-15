Bilecik'te, telefon hatları olmayan aboneler 9 aydır fatura ödüyor

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)BİLECİK'in Söğüt ilçesine bağlı Borcak köyünde, 9 ay önce telefon hattı kablolarının çalınmasının ardından telefon ve internet bağlantıları kesildi. Köy Muhtarı Osman Çırakoğlu, halen köydeki abonelere fatura gelmeye devam ettiğini ileri sürerek, "Telefonla hiçbir iletişimimiz olmamasına rağmen hala fatura geliyor. İnterneti de kullanamıyorum. Muhtarlığın interneti var ama kullanamıyorum. Ona da faturalar geliyor. Nasıl oluyor bu anlayamadık gitti. Kışın köyde 53 vatandaş var, yazın 100'ü geçiyor. Yaklaşık 4045'te abone var" dedi.<br>Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı 100 nüfuslu Borcak köyünde, geçen yıl ağustos ayında telefon hattı kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bu süre içerisinde yeni telefon hatları çekilmezken, köylüler 9 aydır abonelere hala fatura gelmeye devam ettiğini belirterek tepki gösterdi. Köy Muhtarı Osman Çırakoğlu, telefon hatlarının olmamasına rağmen hala fatura gelmesine anlam veremediğini ve birçok yere başvuruda bulunduğunu söyledi. Köyde 45 kadar abone olduğunu ifade eden muhtar Çırakoğlu, "25 Ağustos 2019 tarihinde köyümüze gelen telefon hattı kabloları çalındı. Jandarma olayla ilgili tutanak tuttu. 2 ay bekledim, faturalar gelmeye devam edince Bilecik'e gittim ve dilekçe verdim. Hattımızın olmamasına rağmen hala faturaların geldiğini belirttim. Sonraki 1-2 ay gelmedi. Yılbaşından bu yana faturalarımız gelmeye devam ediyor. Bu ne demek? Sorma ver parası mı? Telefonla hiçbir iletişimimiz olmamasına rağmen hala faturalarımız gelmeye devam ediyor" dedi.<br>Köyde internet ve telefon kullanamadıklarını anlatan Çakıroğlu, faturalara ilişkin mesajlarda aldıklarını söyleyerek, "Muhtarlığın interneti var ama kullanamıyorum. Ona da faturalar geliyor. Telefonuma, 'Şu tarihe kadar ödemezseniz faturanıza açma kapama bedeli 34 lira yansıtılacaktır' diye mesajlar geliyor. Nasıl oluyor bu? Anlayamadık gitti. Kışın köyde 53 vatandaş var, yazın 100'ü geçiyor. Yaklaşık 40-45'te abone var" diye konuştu.<br>'ÇOCUKLARIMLA İRTİBAT KURAMIYORUZ'<br>Yaklaşık 9 aydır telefon hatlarının kesik olduğu için çocuklarıyla ve yakınlarıyla irtibat kuramadıklarını söyleyen köylülerden Mehmet Besici (80) de gelen faturalara tepki gösterdi. Çalınan hatlarında henüz tamir edilmediğini ifade eden Besici, "9 aydır telefonlarımız kesik. Çocuklarım köy dışında, onlarla bir irtibat kuramıyoruz. Bir defa Eskişehir'e giderek kapattırdım. Sonra bir gün bana telefon geldi. 30 yıldır telefon abonesi olduğum için hattımı kapatmamamı istediler. Ben de `tamam' dedim. Ondan sonra tekrar beni abone yapmışlar. Dolayısı ile faturalar da yine geliyor. Ben bankada otomatik ödemeye bağlamıştım, faturalar her ay otomatik kesiliyor" dedi.<br>'FATURALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR'<br>Telefon ve internet bağlantılarının olmadığı halde halen fatura geldiğini anlatan köy sakinlerinden Hatice Koca da bu duruma çözüm bulunmasını isteyerek, "9 ay önce hırsızlar tarafından kablolarımız çalındı. Telefonla iletişim sağlayamıyoruz, internetimiz yok. Faturalar tekrar gelmeye devam ediyor. Devletimiz buna bir çözüm bulabilir mi?"<br>Köylülerden Ali Torun ise, "Kablolar çalındığı halde bütün vatandaşlara fatura geliyor. 'Telefonunuzu kapatacağız, açma kapama parası alacağız' diye mesajlar geliyor. Muhtarımız bu konuda dilekçe verdiği halde hiçbir çalışma yok" ifadelerini kullandı.<br>Borcak köyünde oturanlar hem hatların tamir edilerek internet ve telefonlarının yeniden çalışır hale getirilmesini, hem de faturalarla ilgili de inceleme başlatılmasını talep etti.DHA-Genel Türkiye-Bilecik / Söğüt Hakan TÜRKTANCaner AKSU<br>2020-05-15 09:57:05<br>

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