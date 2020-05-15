Bilecik'te ağır vasıta denetimi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde trafik ekiplerince ilçeye giriş çıkış yapan ağır vasıtalarda denetim yapıldı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri, ilçe giriş çıkışlarında ağır vasıtalarda yük, ticari araçlarda da emniyet kemeri kontrolü yaptı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda da bulunan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

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