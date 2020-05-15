130 çalışanın beklediği haber geldi Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman; "BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisinin daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirsin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

130 çalışanın beklediği haber geldi Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman; "BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisinin daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirsin"

İHA

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapılan Bilecik Belediyeler Birliği toplantısı ardırdan, son günlerde kapandı kapanacak denilen Temel Giriş Çıkış Sistemi (BİOSUN) Katı Atık Bertaraf Tesisi için sevindirici haber geldi.

130 çalışanın beklediği haber geldi Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman; "BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisinin daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirsin"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapılan Bilecik Belediyeler Birliği toplantısı ardırdan, son günlerde kapandı kapanacak denilen Temel Giriş Çıkış Sistemi (BİOSUN) Katı Atık Bertaraf Tesisi için sevindirici haber geldi.
Dünyanın en kapsamlı entegre katı atık yönetimi tesisi BİOSUN, Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesisi’ni yılda 120 bin ton evsel, tarımsal ve endüstriyel atık işleme ve bu atıklardan yılda 15 bin ton kompost üretme kapasitesine sahipti. 2019 yılının 31 Mart günü yapılan yerel seçimler sonrası kapandı kapanacak denilen BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi için sevindirici haber geldi.

BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi ele alındı
Bilecik Belediyeler Birliği, Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonunda Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplantı. Uzun zaman sonra yapılan toplantıya tüm il, ilçe ve belde belediye başkanları eksiksiz katıldı. Toplantıya ayrıca Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'ta katıldı. Toplantıda son günlerde çok tartışılan BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi de ele alındı.

"BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisinin daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirsin"
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi son durumun görüşüldüğü toplantımızda tesis hakkında Uluslararası Bağımsız denetim firmasına yaptırdığımız denetim raporu değerlendirilmesi BİOSUN yetkilileri ile birlikte yapıldı. Ülkemizin katı atık bertaraf konusundaki en önemli tesislerinden biri olan tesisimizin daha iyi daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza teşrifleri ile birliğimize desteklerini esirgemeyen başta Bilecik Valimiz Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı olmak üzere tüm başkanlarımıza ve BİOSUN yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Öte yandan toplantı öncesi katılımcılara maske, borel ve tek kullanımlık kağıt kalem dağıtılırken, sosyal mesafede titizlikle uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Bilecik'te konut satışları azaldı
İftar vakti çıkan kavgada silah patladı
YEREL HABERLER İftar vakti çıkan kavgada silah patladı
Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"
YEREL HABERLER Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak ...
Pazaryeri Belediyesi üst yapı çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediyesi üst yapı çalışmalarına başladı
Bilecik'te ağır vasıta denetimi
YEREL HABERLER Bilecik'te ağır vasıta denetimi
1 hafta boyunca bacağı parçalanmış halde aç susuz tedavi edilmeyi bekledi Aracın çarptığı ve bir bacağı parçalanan yavru köpek tedavi altına alındı Dost Eli Derneği Başkanı Adem Gündüz: "Yavru köpeğin bacağı tamamen parçalanmış ve çürümüş" "Bacağını kurtarma şansımız kesinlikle yok"
YEREL HABERLER 1 hafta boyunca bacağı parçalanmış halde aç susuz ...
Başkan Soydan'ın Hava Şehitlerini Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Soydan'ın Hava Şehitlerini Anma Günü mesajı
Bilecik'te, telefon hatları olmayan aboneler 9 aydır fatura ödüyor
YEREL HABERLER Bilecik'te, telefon hatları olmayan aboneler 9 aydır ...
Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan ...
Korona virüsü yenen zabıta memuru 'immün plazma' bağışçısı oldu Zabıta Memuru İbrahim Daş; "Testler negatif çıktı, bunun üzerine plazma bağışında bulunmak istedim" "Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum"
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen zabıta memuru 'immün plazma' ...
65 yaş üstü çiftçilerin tarlaları Tarım Vefa Destek Birimine emanet Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "65 yaş üstü vatandaşların tarlalarına bakıp hayallerini sürdürmeleri için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER 65 yaş üstü çiftçilerin tarlaları Tarım Vefa Destek ...
Fırın ve marketlerde pide denetimi
YEREL HABERLER Fırın ve marketlerde pide denetimi
Sulama kanalları temizlendi
YEREL HABERLER Sulama kanalları temizlendi
Başkan Şahin'in 14 Mayıs Dünya Çitçiler Günü mesajı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Osmaneli, Bilecik ilinde tarımla uğraşan nüfusun en yoğun olduğu ilçesi"
YEREL HABERLER Başkan Şahin'in 14 Mayıs Dünya Çitçiler Günü ...
Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak
YEREL HABERLER Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak
MHP İl Başkanı Yaşar'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yaşar'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
Asansör projesini maskesiz incelediler
YEREL HABERLER Asansör projesini maskesiz incelediler
39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER 39 gün koronavirüs tedavisi gördü, alkışlarla taburcu ...
Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği'nden 'Yerlilik' çağrısı
YEREL HABERLER Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği'nden ...
Korona virüsü 39 günde yendi Korona virüsünü 39 günde yenen 64 yaşındaki adam uğurlandı
YEREL HABERLER Korona virüsü 39 günde yendi Korona virüsünü 39 günde ...
Çocuklar izin saatlerini can dostlarıyla geçirdi
YEREL HABERLER Çocuklar izin saatlerini can dostlarıyla geçirdi
Başkan Tuna, çocukları sosyal mesafe konusunda uyardı
YEREL HABERLER Başkan Tuna, çocukları sosyal mesafe konusunda uyardı
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izin sonrası cadde ve sokaklar normale döndü
YEREL HABERLER Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izin sonrası cadde ve ...
Sokak hayvanlarına din görevlileri sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına din görevlileri sahip çıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X