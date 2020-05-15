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Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 1520 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.



Yeni tip korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 1520 yaş aralığındaki gençler, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıktı. Bilecik'te 40 gündür sokağa çıkamayan gençler, fazla sokağa çıkmazken, çıkanlar da kırtasiye, alışveriş merkezi gibi yerlere gitti. Gençlerin, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görülürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çarşıda gençlere maske dağıttı.

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