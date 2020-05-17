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BBP Bilecik İl Başkanı Önal’dan İYİ Parti Genel Başka Yardımcısı Ağıralioğlu’na sert tepki

İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkanı Murat Önal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz Ağıralioğlu'nun bir TV programındaki sözlerine yönelik sert tepki gösterdi.

BBP Bilecik İl Başkanı Önal’dan İYİ Parti Genel Başka Yardımcısı Ağıralioğlu’na sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Başkanı Murat Önal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz Ağıralioğlu’nun bir TV programındaki sözlerine yönelik sert tepki gösterdi.
BBP Bilecik İl Başkanı Önal, bir TV programına konuk olan İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’nun partilerinin rahmetli liderleri Muhsin Yazıcıoğlu ve Genel Başkanları Mustafa Destici hakkındaki alçakça ve şahsiyetsizce iftiralarıyla ilgili bir açıklama yapma mecburiyeti duymuş bulunduğunu belirtti. Önal, "Bu müfteri, 2002 yılından sonra, Büyük Birlik Partisi ve lideri hakkındaki hadsiz ve çirkin ifadeleri ve tavırlarından dolayı, bizzat Muhsin Yazıcıoğlu tarafından partiden kovulmuştur. Bu, o dönemde camiamızda bulunan herkes tarafından bilinen bir durumdur. Büyük Birlik Partisi’nde tutunamamasının sebebi, gerçekleri çarpıtarak ifade etmeye çalıştığı gibi, parti dışındaki unsurlar değil, Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilgili yaptığı saygısızlıkların partimiz mensupları tarafından affedilmemesi ve unutulmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Delegelerinden hak ettiği cevabı alarak, partiden bir kez daha kovulmuştur"
Önal, açıklamasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat ettiği süreçte Ağıralioğlu’nun yeniden partiye girdiğini belirterek, "Başkanımızın şehadet süreci sonrasındaki duygusal ortamı fırsat bilerek, genel başkan adayımız kıymetli dava arkadaşımız Tuna Koç Bey’in hoşgörüsüyle tekrar partiye dönmüş ve onun listesinden MKYK üyesi seçilmiştir. Lakin aynı çirkin davranışlarını bu dönemde de devam ettirmiştir. O dönemde, ’kongreden yeni çıkmış partimizi tekrar kongreye götürmek için’ imza toplama gayretine girişmiş, fakat gerekçeleri ve daha önemlisi şahsiyeti, partimizin tabanından ve delegelerden destek bulamamıştır. 2011 Ağustos ayında yapılan Olağan Genel Kurul’da, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin karşısında genel başkan adayı olmuş ve Büyük Birlik Partisi’nin delegelerinden hak ettiği cevabı alarak, partiden bir kez daha, bu kez delegelerin iradesi ile kovulmuştur. Bunun üzerine, Büyük Birlik Partisi’nin ’Ne geçmişi ile ne geleceği ile ilgisi olmadığını’ açıklayarak dernekçilik ve çiçekçilik faaliyetlerine başlamıştır. Bu duruma rağmen, 2014 kongresinde resmi başvuru yaparak Büyük Birlik Partisi’ne, Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin listesinden MKYK üyesi olmak istemiştir. Geçmişteki çirkin açıklamaları ve davranışları dolayısıyla bu talebi, partimizin yönetimi tarafından kabul görmemiştir" ifadelerine yer verdi.

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