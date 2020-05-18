Başkan Altın'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

Başkan Altın mesajında, ‘’Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında özgür düşünce sahibi, sorgulayan, araştıran ve öğrenen tüm gençliğin, bu anlamlı bayramını kutluyorum’’ dedi. Tüm davaları ilk sahiplenenler hep gençlik olduğunu anlatan Altın sözlerin şöyle devam etti; "Genç yarını için bıkmadan yorulmadan mücadele eden demektir. Yüce Atamız Samsun'a çıktıktan sonra Anadolu'nun genç evlatları bağrına basmıştır.Yıllarca süren kurtuluş mücadelesini birlikte vermişlerdir. Aslında genç demek ruhla ilgili bir kavramdır,kimi vardır 20 yaşında ihtiyar kimi vardır 80 yaşında genç Merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyete ilke ve inkılaplarına ekonomik bağımsızlığına halkımızın huzuruna can ve mal güvenliğine şüphesiz sahip çıkacaktır, içinden geçtiğimiz siyasi sosyal ve ekonomik sorunlar ülkemizi ekonomi alanında dışa bağımlı hale getirmiştir. Bu anlamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlar, başta merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

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