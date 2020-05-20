Çocuklar sıcağa aldırış etmeden parklara akın etti

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Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 014 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.

Korona virüs (Covid19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler bisiklete bindi, parklarda oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı minikler ise aileleriyle birlikte Uğur Mumcu Parkı içinde yürüyüş yaptı. Kimi çocuklar ise aileleriyle bayramlık alışverişi yaptı.

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