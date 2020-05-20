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Çocuklar sıcağa aldırış etmeden parklara akın etti

İHA

Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 014 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.

Çocuklar sıcağa aldırış etmeden parklara akın etti

Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 014 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi.
Korona virüs (Covid19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler bisiklete bindi, parklarda oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı minikler ise aileleriyle birlikte Uğur Mumcu Parkı içinde yürüyüş yaptı. Kimi çocuklar ise aileleriyle bayramlık alışverişi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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