Dışarı çıkan çocuklara dondurma sürprizi Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğe kalkan çocuklara çizgi film maskotlar eşliğinde dondurma ikramı yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından 1 hafta sonra yeniden parklara koşan çocuklara çizgi film maskotlar eşliğinde dondurma ikramı yapıldı.

Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 014 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin çocuklara bir sürpriz yaparak, dondurma dağıttırdı. Çizgi film maskotlar dondurucu takılmış bisikletle park, park gezerek hem çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler, hem de çocuklara dondurma ikram ettiler. Veliler ve çocuklar da gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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