Eskişehir-Söğüt kara yolunda inceleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Milletvekili Selim Yağcı ve beraberindekiler, EskişehirSöğüt ve SöğütBilecik kara yolu projesinin EskişehirSöğüt etabındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinin yol sorunu sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği EskişehirSöğüt ve SöğütBilecik kara yolu projesinin EskişehirSöğüt etabındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekiler EskişehirSöğüt etabındaki çalışmaları yerinde inceledi.



"Yıl sonuna kadar tüm etaplarının tamamlanması bekleniyor"

Yol hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Eskişehir kavşağıSöğüt, SöğütBilecik arası BKS sıcak asfalt çalışmasına başlandığını belirterek, "Her yıl binlerce ziyaretçi tarafından kullanılan EskişehirSöğüt ve SöğütBilecik kara yolu projesinin EskişehirSöğüt etabındaki çalışmaları yerinde inceledik. Yıl sonuna kadar tüm etaplarının tamamlanması beklenen yol çalışmasında yer alan emekçilerimize işlerinde kolaylıklar diledik" dedi.

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