Bilecik'te son 30 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te son 30 yılın sıcaklık rekoru kırılırken, termometreler 36,6 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. Bu iller arasında Bilecik'te yer alırken, termometreler 36,6 dereceyi gösterdi. Bilecik'te en son 27 Mayıs 1990 yılında 35,8'lik derece sonrası 20 Mayıs 2020 günü termometreler 36,6 dereceyi göstermesi son 30 yılın sıcaklık rekoru oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.