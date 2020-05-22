Bilecik’te çikolata yüklü tırın lastiği patlayınca yangın çıktı

Bilecik'te lastiği patlayan çikolata ve bisküvi yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine gitmekte olan çikolata ve bisküvi taşıyan İbrahim Mingan yönetimindeki 34 UM 3661 plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, henüz bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Alevlerin sıçramasıyla yanmaya başlayan tır dorsesi, Bilecik itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi sonuncuna kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu tırın dorse bölümünde ve içinde hasar oluştu. Kazanın olduğu yerde Bilecik bölge trafik ekipleri yoldan geçen diğer araçların zarar görmemesi için geniş güvenlik tedbiri alarak trafiği tek şeritten sağladılar.

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