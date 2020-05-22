Başkan Altın'ın Ramazan Bayramı mesajı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında, bu yıl bayramın buruk kutlandığını söyleyen Başkan Mehmet Altın, "Yakınlarımıza sarılmadan büyüklerimizin ellerini öpmeden geçireceğiz bu bayramı. Gönüllerimizin birlikte olduğu adaletin hakim olduğu üretimden tüketime aydınlık günlerin gelmesi duamızla hepinize iyi bayramlar dilerim" dedi.

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