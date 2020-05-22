Bilecikli gençler yağmura aldırış etmeden çarşılara koştu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs (Covit19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 1520 arası gençler, yağmura aldırış etmeden ikinci kez sokağa çıktı.

Yağışlı havaya rağmen cadde ve sokaklarda 4 saatliğine bir araya gelen gençler, dışarıya çıkmanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte alış veriş yapan gençlerin, maske kullanımına dikkat ettikleri gözlendi. Kentin en işlek yeri olan Tevfikbey Caddesi'nde ve sokaklarda Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ekipleri, gençlere sosyal mesafelerini korumaları tavsiyesinde bulunarak, maske dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.