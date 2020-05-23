Bilecik'te ilk kez kısıtlama uygulanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesinin ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıkılaştırarak cadde ve sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını farklı noktalarda sabit ve gezici ekiplerin yanı sıra mobese kameralarıyla da takip ediyor. İlk kez kısıtlamanın uygulandığı Bozüyük'te de ilk gün 10.0017.00 saatleri arasında biraz yoğunluk yaşansa da saat 17.00’den sonra vatandaşlar evlerine çekildi. İlk gün kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara da idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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