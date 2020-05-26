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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boncuk fasulye üreticileri bu yıldan umutlu

İHA

Bilecik'te boncuk fasulyesi üreticileri geçen yıl düşük fiyattan hüsrana uğrarken, bu yıl üretici umutlu.

Boncuk fasulye üreticileri bu yıldan umutlu

Bilecik'te boncuk fasulyesi üreticileri geçen yıl düşük fiyattan hüsrana uğrarken, bu yıl üretici umutlu.
Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişmekte olan tescilli Pazaryeri boncuk fasulyesi 8 liradan 3 liraya kadar düşmüştü. Geçen yıl hızla düşen fiyatlar karşısında çok zarar eden üreticiler fasulye toplamaya gelen işçilerin parasını zor çıkardıklarını söylemişlerdi.
Tarlalarında ilk ekimi gerçekleştirildi
Pazaryeri'nde 2 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen ve 150 çiftçinin ektiği Pazaryeri boncuk fasulyesi üreticisi bu yıla umutla baktılar. Fasulye tarlalarında ilk ekimi gerçekleştiren üretici ip çekme işlemini yaparak, bu yıl fasulyeden zarar etmemek umuyla yaşamaya başladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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