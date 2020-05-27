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İlk başta uğur böceği zannetti, sonrasında gerçek ortaya çıktı Çok saldırgan ve zehirli olan uğur böceği örümceği Bilecik'te görüldü Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim”

İHA

Boyutları küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği, görüldüğü Bilecik'in Osmaneli ilçesinde doğaseverleri şaşırttı.

İlk başta uğur böceği zannetti, sonrasında gerçek ortaya çıktı Çok saldırgan ve zehirli olan uğur böceği örümceği Bilecik'te görüldü Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim”

Boyutları küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği, görüldüğü Bilecik'in Osmaneli ilçesinde doğaseverleri şaşırttı.
Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyelerinin görüntülediği uğur böceği örümceği Türkiye'de genellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Üzerinde uğur böceği desenleri bulunduğu için halk arasında uğurböceği örümceği olarak adlandırılan dünyada tehlikeli olarak kabul edilen türler arasında yer alıyor.

“İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim”
Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, tarafından Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görüntülenen uğur böceği örümceğinin dünyada zehirli örümcek türlüleri arasında yer aldığını belirtti. Taşçı “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Sonra detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında uğur böceği örümceği öğrendim. Sonrasında fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım” dedi.
Öte yandan uğur böceği örümcekleri böceklerle beslenirken, genelde yırtıcı ve saldırgan özellikleriyle tanınır. Kendilerine düşman olarak gördükleri küçük canlılar ile beslenirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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