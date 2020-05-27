Bu karpuzun tarihi eski Mısırlılara uzanıyor Binlerce yıllık tarihi bulunan Osmaneli karpuzu 20 Haziran'da pazara girecek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Sakarya, Göynüksuyu, Göksu, Karasu nehirlerinin suladığı karpuzumuz özel bir tada sahiptir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetişen ve tarihi eski Mısırlılara uzandığı belirtilen binlerce yıllık Osmaneli karpuzu, 20 Haziran'da pazara girecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin Mısır Firavunlarından II.Amozis zamanında Mısır egemenliğinde kaldığı dönemde karpuzla tanıştı anlattı. Şahin, "Mısırın o dönemde en önemli ürünlerinden olan karpuz Osmaneli'nde (MÖ.1550 MÖ.1400 ) arası dönemden bugüne dikiliyor. Osmaneli karpuzu Sakarya, Göynüksuyu, Göksu, Karasu nehirlerinin suladığı karpuzumuz özel bir tada sahiptir. İşte tüketicinin merakla beklediği Osmaneli karpuzu, 20 Haziran'da pazara girecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.