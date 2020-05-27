Evlerinde kalan çocuklara doğum günü sürprizi

Bilecik'te bugün doğan ve Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara, Bilecik Belediyesinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından doğum günü olan ve Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara pasta alınarak, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü olan çocukların da sevincini paylaşan Bilecik Belediyesi çalışanları ellerindeki pasta ile ziyaret ettikleri çocukların doğum gününü kutlayarak, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in hediyeleri takdim ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.