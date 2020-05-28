Osmaneli'nin en büyük hayali fakülte Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edilen tarihi Kelemcioğlu Konağında restorasyon çalışmaları devam ediyor Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli’nin bu gelişmeler sonrası hedefi fakültedir"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin sanayi, turizm ile tarımda çok hızlı değişim ve gelişim yaşadığını belirterek, "Artık Osmaneli'nin bu gelişmeler sonrası hedefi fakültedir. Osmaneli eğitimde tercih edilen ve büyüme anlamında Bilecik ilinin en avantajlı ilçesidir" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Osmaneli MYO Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde atanan Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş, Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Yusuf Bahadır Kavas ve Öğretim Görevlisi Burak Aktekeli ile birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Osmaneli MYO Müdürü Savaş’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şahin, görevi devreden Doç. Dr.Hasan Yamık’a da ilçede eğitim alanındaki katkıların dolayı da teşekkür etti.



Tarihi Kelemcioğlu Konağında inceleme

Ziyaret sonrası heyet, Aşçılık bölümü için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine belediye tarafından tahsis edilen ve restorasyonu devam eden tarihi Kelemcioğlu Konağını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Osmanlı ve Osmaneli mutfağının aşçılarını yetiştirecek Aşçılık bölümü Türkiye gastronomi turizminde büyük değer olacağını ifade eden Doç. Dr Ahmet Fevzi Savaş, konağın çok farklı bir ortamla aşçılık yapacak öğrencilerin ilgisini çekeceğini söyledi.



"Osmaneli'nin bu gelişmeler sonrası hedefi fakültedir"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiyle her konuda işbirliği yaptıklarını anlatarak, "Öğrencilerin Osmaneli'nde eğitimi tercih ettiklerini görüyoruz. Osmaneli Meslek Yüksek Okulu çok önemsiyoruz. Meslek Yüksek Okulumuz Osmaneli'nin sosyal yaşamına değerli akademisyen kadrosuyla büyük değer katıyor. Her projemizde üniversitemizin ve Meslek Yüksek Okulumuzun desteklerini alıyoruz. Osmaneli, sanayi,turizm ve tarımda çok hızlı değişim ve gelişim yaşıyor. Lojistik anlamda OsmaneliBursa YHT ile inşallah 2023 den itibaren Bursa’yı İstanbul ve Ankara’ya bağlayan önemli bir merkez olacağız. Artık Osmaneli'nin bu gelişmeler sonrası hedefi fakültedir. Osmaneli eğitimde tercih edilen ve büyüme anlamında Bilecik ilinin en avantajlı ilçesidir. Üniversitemizle belediyemiz işbirliği içinde çok önemli projeleri ilçemizde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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