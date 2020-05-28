Büyükbelen Köy yolundaki çalışmalarda sona gelindi

'O günler çok özlendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerinin Büyükbelen köyü yolundaki çalışmalarında sona gelindi.

Bilecik, ilçe ve köylerinde yazın gelişi ile birlikte köy yolu altyapı onarım çalışmaları başlayan İl Özel İdare'ye bağlı ekipleri, Büyükbelen köy yolundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köy yolu 2'inci etap çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan ekipler, çalışmalarda sona geldi. Yol tamamlandığında bu güzergahı kullanan köylülerin büyük bir sıkıntısı sona ererken, yolda genişlemede olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.