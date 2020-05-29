Kızılay'dan çocuklara çikolata, büyüklere maske

'O günler çok özlendi'

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Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından çocuklara çikolata, büyüklere maske dağıtıldı.

Korona virüsü (Covit19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için hazırlanan 2 bin çocuk paketi, Genç Kızılay Gönüllüleri tarafından kapı kapı gezilerek dağıtıldı. Bu esnada çocuklara çikolata ikramı yapan Kızılay, kent genelinde 12 bin adet de maske dağıttı.

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