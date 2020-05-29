Bilecik´te cuma namazı kapalı pazarda kılındı

<br>Cafer ELMASFatma Savaş İNAL/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te, cuma namazı, cami avlularının yanı sıra kapalı pazar yerinde kılındı.<br>Koronavirüs salgınıyla birlikte geçici süre ara verilen cuma namazı, Bilecik'te kapalı pazar yerinde kılındı. Pazar yerine cuma namazı için gelenlere dezenfektan verildi. Vatandaşlar da kendi seccadelerini serip, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. Cuma namazını İl Müftüsü Ali Erhun kıldırıldı.<br>Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise namazlarda sosyal mesafe kuralı, maske takımı ve hijyene özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs vakalarında azalma görüldüğünü ifade eden Vali Şentürk, "Birinci süreci ilimiz olarak 340 pozitif vaka ve 11 vefatla geçirdik. Şu anda hastanemizde 5-6 civarında yatan hastamız var, durumları iyi. Genel olarak hastalıkta bir azalma görülmekle beraber tedbirin elden bırakılmamasını gerektiren bir süreç. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu gibi üç husus bundan sonraki hayatımızın olağan parçası olmak durumunda. Bunlar öncelikli olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe hususudur. Bu hususlara riayet etmek durumundayız" şeklinde konuştu.<br>BOZÜYÜK´TE CAMİ BAHÇESİNDE KILINDI<br>Bozüyük ilçesinde ise cuma namazı, cami avlularında kılındı. İlçe merkezinde yer alan tarihi Kasımpaşa Camii'ndeki namaza katılanlar kurallara özen gösterdi. Bozüyük'te 18 cami, 2 mescit, 3 okul bahçesi ve görevlisi bulunan tüm köy camilerinde cuma namazı kılındı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS<br>2020-05-29 16:50:24<br>

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