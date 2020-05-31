Kontrolden çıkan araç köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı

Bilecik’te bir otomobilin köprü korkuluğuna çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan ilgilere göre, Bilecik YHT Garı’ndan kent merkezine seyir halindeki 11 BB 489 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Mesut Göl, Aşağıköy yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol üzerinde bulunan köprü korkuluklarında çarparak durabildi. Kazada aracın ön kısmında oturan Bahtiyar Cebeci (20) ve Ramazan Cebeci (24) yaralandı. Ramazan Cebeci olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Bahtiyar Cebeci ise, olay yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüde 1.17 promil alkol çıkarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Ön kısmı hurdaya dönen araç çekici yardımı çekilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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