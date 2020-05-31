Bilecik’te silahlı kavga: 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahallede meydana gelen olayda B.P., aralarında daha önceden husumet bulunan Ö.F.‘yi sokakta kapısının önünde annesi ile birlikte otururken gördü. Bunun üzerine silahına davranan B.P., Ö.F.’ye silahıyla ateş etmeye başladı. Olay sırasında Ö.F. eve girmeyi başarırken silahtan çıkan mermiler Ö.F.’nin yanındaki annesi Ş.K.’ye isabet etti.

Olay sonrasında B.P. olay yerinden kaçarken, anne Ş.K. yaralandı. Yaralı anne ilk olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Diğer taraftan olay yerinden kaçan B.P. ise polis ekiplerince bulunarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.P. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında ise tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı ceza evine gönderildi.

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