Şifa dağıtan tesis hizmete girdi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi uzun bir süreden sonra kapılarını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi uzun bir süreden sonra kapılarını açtı

İHA

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi uzun bir süreden sonra kapılarını açtı

Bilecik'te 1400 yıldır hizmet veren, böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlığı olan vatandaşların akınına uğrayan şifalı suları ile ünlü tesis, uzun bir süreden sonra kapılarını açtı.
Bilecik'te korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan lokanta, kahvehane, sosyal tesis gibi işletmeler uzun bir aradan sonra bugün yeniden açılarak hizmet vermeye başladılar. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Emeviler döneminden bugüne büyük şifa merkezi olarak vatandaşların tercih ettiği Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi hizmete girdi. Mide hastalıkları, böbrek taşları, safra kesesi taş ve hastalıkları, deri hastalıkları tedavilerinde kullanılan ve 1400 yıldır şifa dağıtan sular Osmaneli’nin önemli bir değeri tesiste ayrıca yöresel ürünler de satılıyor.
Bugün itibariyle tesisisin faaliyete girdiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece paket hizmet verdiğimiz tesislerimiz bugün itibaren halkımızın hizmetinde. Tesislerimizde son ilaçlama ve bakım işlemleri de tamamlandı. Her türlü sağlık önleminin alındığı Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz halkımızın hizmetinde olacak. Şifalı çeşmeler böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlığı olan vatandaşların akınına uğrayan tesisimizde, konaklama dışında ızgara çeşitleri, yöresel yemekler ve yöresel ürünlerle tercih edilen mekan halinde. Çocuk parkları ve çok sayıdaki oturma ve de park alanlarıyla korona virüs riskinden uzak bir mekan sizleri bekliyor. Kurallara uyarak normalleşme dönemini hep birlikte kısaltabiliriz.Bunun için birbirimizi uyarmalıyız. Zira korona virüs tedbirlerine uymayan sadece kendini değil hepimizi riske sokmaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik’te silahlı kavga: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç köprü korkuluğuna çarptı: 2 ...
Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi Kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton sökülürken, iş yeri önü tertemiz oldu
YEREL HABERLER Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi Kepçe ...
84 yaşındaki Hasan amca 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'a akrabalarını aramaya gitti Hasan Gün: "Haydar köyde herkes Türkçe konuşuyor" "140 yıldır Türkiye'den kimse gelmemiş" "Yapıları, evleri Gümüşdere köyüne çok benziyor" "Bir akrabamı buldum"
YEREL HABERLER 84 yaşındaki Hasan amca 140 yıl önce dedelerinin ...
İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen betonü söktü
YEREL HABERLER İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton ...
Nesilleri tükenmekte olan kara leyleklerin yavruları çıktı
YEREL HABERLER Nesilleri tükenmekte olan kara leyleklerin yavruları ...
Zirai don çiftçiyi vurdu
YEREL HABERLER Zirai don çiftçiyi vurdu
Söğüt Belediye Başkanı Sever esnaftan özür diledi
YEREL HABERLER Söğüt Belediye Başkanı Sever esnaftan özür diledi
CHP İl Başkanının acı günü
YEREL HABERLER CHP İl Başkanının acı günü
BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers’ Academy’den ödül
YEREL HABERLER BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers’ Academy’den ödül

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X