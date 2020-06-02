2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu Pelitözü Gölpark piknik alanlarında belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak vatandaşların hizmetine açıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, salgın dolayısıyla iki ayı aşkın süredir kapalı olan Pelitözü Gölpark’ta bu süre zarfınca 2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştuğunu söyledi.

Başkan Şahin, kentte 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark'ın piknik alanlarında mangal yapmak hariç, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Uzun bir süredir peyzaj ve yeni düzenleme çalışmaları devam eden Gölpark’ta birçok alanda çalışmalarımızı tamamladıklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Giriş ve çıkışlar için gerekli düzenleme ve çalışmaların da yapıldığı Pelitözü Gölpark’ta vatandaşlarımız sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak, vakit geçirebilecek. Normalleşme sürecinin başladığı bu süre zarfında ekiplerimiz Pelitözü Gölpark’ta kontrollü sosyal hayat dönem kurallarına uygun olarak piknik masalarını yeniden yerleştiriyor. Vatandaşlarımızdan belirtilen kurallara uyarak, bu süreci de en iyi şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz."



"2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Çalışmalar kapsamında ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta Gölpark olmak üzere şehrin birçok noktasına 2 bin 500 adet fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluşturuldu. Bilecik Belediyesi Sera alanında üretilen süs bitkileri, Gölpark yanı sıra orta refüjler ve diğer park ve bahçelerde toprakla buluşturularak, vatandaşlarımızın güzel ve yeşil bir yaz mevsimi geçirmeleri sağlandı" dedi.

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