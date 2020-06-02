Otomobil şarampole devrildi; 1 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Söğüt Bozüyük karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Fatih G. idaresindeki 11 DT 297 plakalı otomobil, yol zemininin kaygan ve ıslak olmasından dolayı kayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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