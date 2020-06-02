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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil şarampole devrildi; 1 yaralı

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Söğüt Bozüyük karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Fatih G. idaresindeki 11 DT 297 plakalı otomobil, yol zemininin kaygan ve ıslak olmasından dolayı kayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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