Vatandaşlar ucuzlayan balığa yöneldi Balıkçı Tansel Şengül: "Bugünlerde en çok yaz aylarında lezzetlenmesiyle bilenen ve en yağlı dönemini sıcak havalarda yaşayan sardalya, levrek, Türk somonu ilgi görüyor" "Çok şükür bugünlerde işlerimiz önceki yaz aylarına nazaran daha hızlı"

Bilecik’te vatandaşlar artan et ve tavuk fiyatları sonrasında ucuzlayan balıklara yöneldi.

Korona virüs (Covid19) sürecinde et ve tavuk fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 artmasının ardından vatandaşlar omega3 deposu olan balığı tercih etmeye başladı. Balıkçı Tansel Şengül, levrek, çipura ve Türk somonunda fiyatın düşmesiyle işlerin arttığını anlatarak, "Son günlerde işlerimiz biraz daha hareketlendi. Bizler de tezgahlarımıza günlük getirdiğimiz taze ve sezon balıklarıyla müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Korona virüs herkesi olduğu gibi bizlerin de işlerini etkiledi. Çok şükür bu günlerde işlerimiz yavaş yavaş açılmaya başladı. Restoran kısmımızı faaliyete soktuk. Kurallar çerçevesinde satışlarımıza başladık. Bilecik’te vatandaşlar genelde pişmiş balık tercih ediyor. Evlerinde mangal yapma fırsatı olmayan vatandaşlarımıza büyük balıklarını mangal ateşinde pişirme hizmeti veriyoruz. Bu da balığa ayrı bir lezzet veriyor tabi. Şu an hamsi 2530, sardalye 20, çupra 35, levrek 35, Karadeniz somon 40, alabalık 25, barbun 50 ithal palamut ise 25 TL’den satıyoruz. Bugünlerde en çok sardalye ile levrek ilgi görüyor" dedi.

