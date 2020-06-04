Bilecikspor'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'e ziyaret

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Bilecikspor Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un Başkanı Aydın Avcı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Yeni görevinde İl Müdürü Özdemir'e başarılar dileyen Kulüp Başkanı Avcı, kentteki statların hakkında bilgi alışverişi yaptılar. Ziyarette Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut ve Spor Hizmetleri Müdürü Dilaver Tetik hazırda bulundu.

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