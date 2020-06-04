Alışveriş merkezinde tedbirler üst düzey

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hizmet veren alışveriş merkezinde Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle süt düzey önlemler alınarak, hizmet vermeye başladı.

Bozüyük ilçe Kaymakamı Hasan Yaman ve beraberindekiler EskişehirBozüyük karayolu üzerinde bulunan ve günde binlerce kişinin geldiği bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Burada açık olan işletmelere gezen Kaymakam Yaman, çalışanlara alınacak tedbirler hakkında bilgi vererek kolaylıklar diledi. Olası ikinci bir salgına karşı çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında da bulunan Kaymakam Yaman, maske takmayı ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

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