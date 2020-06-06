Parakete ile balık avlayan şahsa ceza

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Bilecik'te tutulması yasak olan parakete diye adlandırılan sistemle balık tutan bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bilecik Pelitözü Göledine gelen Emrah Gümüş adlı vatandaş parakete diye adlandırılan sistemle balık tuttuğu gören görevliler durumu hemen zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri şahsın olta ve düzenekleri balık tutarken şuç üstü yakaladı. Sahsa tutanak tutan ekipleri, tutanağı Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderdi. İl Müdürlüğünün şahsa 600 TL para cezası keseceği öğrenildi.

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