AK Partiden gece yarısı İnhisar çıkartması

AK Parti Bilecik İl Başkanı ve beraberindekiler gece yarısı İnhisar'a çıkartma yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık Başkanlığında düzenlenen bir toplantı sorası il başkanı ve beraberindekiler gece yarısı 01.00'de İnhisar'a çıkartma yaptı. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in makamında ağırladığı AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler gece yarısında ne konuştukları merak edildi. Toplu çekinilen fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Karabıyık altına, "Gece 01.00'de İnhisar ilçemizden herkese hayırlı geceler. Belediye Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi üyemizle kafa kafaya verdik ve ilçemiz için çalıştık. Hemşehrilerimiz ve memleketimiz için bir çivi dahi olsa çakma fırsatı veren Allah'ımıza şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.

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