Pazaryeri vuran sel sonrası acı bilanço ortaya çıktı Başkan Soydan: "450 dekar tarım arazisinde ki mahsulleri zarar gördü"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde art arda iki gün yağan şiddetli yağmur ve dolu sonrası tarım arazilerinde büyük bir zarar görürken, yapılan çalışmalar sonrası acı bilanço ortaya çıktı.

Pazaryeri geçtiğimi günlerde iki gün arayla yağan şiddetli yağmur ve dolu sonrası tarım arazilerinde büyük bir zarar görmüştü. Yapılan çalışmalar sonrası 450 dekar tarım arazindeki mahsulleri zarar gördüğünü anlatan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı ile Pazaryeri İlçesindeki yaşanan tarım arazilerinde yaşanan sel baskınları ile ilgili görüştük. Pazaryeri ilçemizde yoğun yağış sonrası ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre 450 dekar tarım arazisi ve bu arazilerdeki çiftçilerimizin mahsulleri zarar görmüştür. Milletvekilimiz Selim Yağcı Pazaryerili hemşehrilerimize ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan görüşmede Milletvekilimiz Selim Yağcı sel felaketinde zarar gören çiftçilerimize müjdeli haber vererek, AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün tespit ettiği hasar raporlarına göre çiftçilerimizin zararı bir nebzede olsa karşılanacağını söyledi. Konuyu ivedilikle Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği ve sonuna kadar çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilene kadar takipçisi olacağını da belirtti. Bizlerde AK Parti İlçe Başkanlığı olarak sonuna kadar çiftçilerimizin destekçisi olamaya devam edeceğiz" dedi.

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