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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Şahin'den sporculara 500 TL'lik hediye çeki

İHA

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara 500 TL'lik hediye çeki verildi.

Belediye Başkanı Şahin'den sporculara 500 TL'lik hediye çeki

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden sporculara 500 TL'lik hediye çeki verildi.
Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kuraş Takımı sporcuları, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti. Sporculara 500 TL'lik hediye çeki veren Başkan Şahin, "Korona virüs salgını dolayısıyla hediyelerimizi bugün takdim ettiğimiz sporcularımıza, ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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