Bilecik Belediyesinin korona virüs karnesi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "330 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık" "Sosyal belediyecilik gereği yardımlarımızla halkımızın yanında yer aldık" "Bütün mahallelerde sokak konserleri vererek halkımıza moral vermeye çalıştık"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyece başta korona virüs (Covid19) salgın ile mücadele olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bilecik Belediyesinin yeni çalışma ve projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, Bilecik için en güzel hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bilecik Belediyesi olarak 10’u aşkın birim çalışanları tarafından şehrin birçok noktasında salgın ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Şahin, korona virüse rağmen Bilecik Belediyesinin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.



"330 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık’’

Çalışmalar kapsamında başta şehir merkezinde olmak üzere evlerin de ziyaret edilerek, 330 bin maskenin dağıtıldığını anlatan Başkan Şahin, "Çalışmalar kapsamında şehirdeki bütün kurum ve kuruluş binaları, cezaevi, tugay komutanlığı, huzurevi, aile sağlığı merkezleri, camiler, dinlenme ve park alanları, kafe ve kahvehaneler, alışveriş merkezleri, site ve bahçeleri, askeri lojman ve yerleşkeler, okul sınıf ve bahçeleri ile belediyeye ait bütün tesisler ile salgın belirtisi çıkan bütün apartmanlar birden fazla kez dezenfekte edildi. Ekiplerimiz ayrıca çalışmalar kapsamında ayrıca ilimizdeki 500’ü aşkın resmi kurum araçları ile dolmuş ve taksilerde ilaçlama çalışması yaptı" dedi.



"Sosyal belediyecilik gereği yardımlarımızla halkımızın yanında yer aldık"

Bilecik Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı gereği birçok vatandaşa yardım yapıldığını ve imkanlar ölçüsünde yardımların devam edeceğini kaydeden Başkan Şahin, "Aslında bizler yaptığımız yardımları anlatmak ve göstermek amacıyla yapmıyoruz. Ancak burada sizlere bilgi vermek amacıyla bahsediyoruz. Bilecik Belediyesi olarak yüzlerce koli gıda yardımı ve birçok vatandaşımıza diğer alanlarda yardımda bulunduk. Belediyemiz imkanları doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" diye belirtti.



"Bütün mahallelerde sokak konserleri vererek halkımıza moral vermeye çalıştık"

Bilecik Belediyesi tarafından evde kalan vatandaşa moral olması amacıyla birçok etkinlik düzenlendiğini belirten Başkan Şahin, "Sanat Akademisinde faaliyet gösteren arkadaşlarımız, üstü açık otobüste bütün mahallelerde sokak konserleri düzenlendi. Vatandaşlarımızın Covid19 salgınına karşı ‘Evde Kal’ kampanyasına destek kapsamında düzenlenen konserlerde Bilecik Belediyesi olarak halkımıza bir nebze de olsa moral vermek istedik. Bilecik Belediyesi tarafından iki aylık süre zarfında ayrıca birçok online konser ve söyleşi gerçekleştirildi. Evde kalan vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen online söyleşi ve konserler ile de halkımızın yanında yer aldık" ifadelerine yer verdi.

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