Kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Bozüyük çevre yolundan Yediler Mahallesi Seramik Caddesi dönüş yapmak isteyen Tugay Ö. idaresindeki 16 AHY 679 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ersin K. idaresindeki 11 AAF 219 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Ersin K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.