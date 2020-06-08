Devrilen traktörün altında kalan Afgan, öldü

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<br>Cafer ELMAS/ SÖĞÜT (Bilecik),(DHA)BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu İsmail Kavendar (22) yaşamını yitirdi.<br>Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan İsmail Kavendar, kullandığı 21 AS 851 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kavendar, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kavendar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavendar'ın cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemlerinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Söğüt Cafer ELMAS<br>2020-06-08 16:36:26<br>

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