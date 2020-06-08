Bilecik'te uyuşturucuya 1 tutuklama

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<br>Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK'in Söğüt ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 168 gram esrar ve 414 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede, tutuklandı.<br>Bilecik İl Jandarma Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen V.K. isimli şüphelinin Söğüt ilçesine bağlı Küre köyündeki evine operasyon düzenledi. V.K.'nin evi ile arazisinde yapılan aramada, 168 gram esrar ve 414 kök kenevir ile 2 tüfek ve 12 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS<br>2020-06-08 16:38:10<br>

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