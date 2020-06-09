Bilecik’te iki bina arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, istinat duvarı ile ev duvarı arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir mahallesi Ankara Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yavru köpek, araçlardan kaçtı ve iki bina arasındaki boşluğa girdi. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar, Osmaneli Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, köpeğin sıkıştığı yere ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede ki çalışma sonunda itfaiye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan yavru köpeğe itfaiye ekipleri ilk olarak su verdi. Sıkıştığı yerden kurtarılarak zabıta ekiplerine teslim edilen yavru köpek, daha sonra Osmaneli Belediyesine ait Sokak Hayvanları Bakım Merkezine götürüldü.

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